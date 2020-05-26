İsmail Hakkı Karadayı yaşamını yitirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 22'nci Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı (88) hayatını kaybetti.

28 Şubat sürecinin bir numaralı ismi olarak 2013 yılında gözaltına alınan Karadayı, 2018 yılında ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilse de yaşı ve sağlık sorunları nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Davaya ilişkin temyiz süreci devam ediyordu.

Bir süredir kanser tedavisi gören Karadayı, Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü hastaneye kaldırılmıştı.

İSMAİL HAKKI KARADAYI KİMDİR?

1932 yılında Çankırı'da doğan Karadayı, 1951 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu. 1989'da orgeneral olan İsmail Hakkı Karadayı, 1993 yılında Kara Kuvvetleri Komutanı oldu. 1994 yılında ise Genelkurmay Başkanlığı görevine getirilen Karadayı, 28 Şubat sürecinin bir numaralı ismi olarak biliniyordu. Karadayı 1998 yılında emekli olmuştu.