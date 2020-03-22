Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’te 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin merkez üssü başkentin kuzeyi.

ABD Deprem Enstitüsü'nün verilerine göre ise 5,4 büyüklüğündeki deprem yerin 9 km derinliğinde meydana geldi.

Deprem Slovenya ve Macaristan'dan da hissedildi.

Deprem dolayısıyla şu ana kadar bildirilen ölü ve yaralı bulunmadığı açıklandı.