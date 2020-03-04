İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Moskova'da gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra İdlip özelinde Suriye'deki güncel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır" ifadelerine yer verildi.

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