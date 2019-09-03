03 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Atlas Okyanusu'nda ilerlemeye devam eden ve Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası, 5 kişinin ölümüne ve en az 21 kişinin yaralanmasına neden oldu.
Bahamalar'da etkili olan ve hızı saatte 295 kilometreyi bulan kasırga, şu ana kadar bölgeyi etkisi altına alan en güçlü kasırga olarak kayıtlara geçti.
Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis, Dorian Kasırgası nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ve en az 21 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Şiddetli rüzgar ve yağmur, Bahamalar'da ciddi tahribata yol açtı.
ABD'nin güneydoğu sahillerine 4'üncü kategoride yaklaşan Dorian Kasırgası'nın pazartesi günü akşam saatlerinde Florida sahillerinde etkili olması bekleniyor.
FLORİDA'YA DOĞRU İLERLİYOR
Bahamalar’ı vuran Dorian Kasırgası, ABD’nin Florida eyaletine doğru ilerliyor. Hızı yaklaşık 260 kilometre olan kasırganın, eyaleti doğu kıyısından vurması bekleniyor.
ABD Ulusal Kasırga Merkezi, dün kasırganın kategorisini en yüksek kategori olan 5’inci seviyeye yükseltmişti. Bahamalar’da toplam 13 bin ev kasırga yüzünden yerle bir oldu.
NASA YENİ GÖRÜNTÜSÜNÜ YAYINLADI
ABD’nin hazırlıklarını sürdürdüğü ve çok sayıda tahliyenin yapılmasına neden olan Dorian Kasırgası, Bahamalar üzerinde NASA tarafından uzaydan görüntülendi.
Bahamaları şiddetli yağmur, sert rüzgârlar ve yüksek dalgalarla 2 gün boyunca etkisi altına alması beklenen ve ‘Kategori 5’e yükseltilen Dorian Kasırgası, NASA’nın Uluslararası Uzay İstasyonu tarafından görüntülendi.
Bahamalar üzerinde ilerleyen kasırganın hızının 295 kilometreye ulaştığı açıklandı.
"EVLERİNİZDE ERZAK VE SU DEPOLAYIN"
Florida’ya ulaşması beklenen kasırga için eyalette hazırlıklar yapılmaya başlandı. Florida Valisi Ron de Santis, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, kasırganın Florida’ya yaklaştıkça güçlendiğini ve özellikle eyaletin doğu kıyısında oturanların evlerinde su ve erzak depolaması gerektiğini yazdı.
40 MİLYAR DOLAR ZARAR VEREBİLİR
İsviçreli araştırma şirketi UBS Group’un açıklamasına göre, Dorian Kasırgasının ABD’ye maliyetinin en az 25 milyar dolar olacağı, verdiği zarara göre maliyetin 40 milyar dolara çıkabileceği bildirildi.
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