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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde koronavirüs (coronavirus) toplantısı öncesi konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Toplantımızın ardından yapacağımız millete sesleniş toplantımızda, bu hastalığın sürecini detaylı bir şekilde anlatacağız. Burada kısa bir giriş konuşmasının ardından alacağımız tedbirlere ağırlık vereceğiz.

Gönüllü veya zorunlu karantina nedeniyle günlük hayatı durdurma noktasına gelen bu süreçte ciddi ekonomik sonuçları da ortaya çıkacaktır. Hem üretimi, ticareti, üretimi, istihdamı canlı tutma mecburiyetimiz var. 2018 yılında yaşadığımız saldırının etkilerinden yeni yeni kurtulmaya başladığımız dönemde ipin ucunu bırakamayız.

Covid-19 ile mücadele ederken, ekonominin çarklarının dönmesini sağlamak kolay değil. Devlete düşen görevler yanında, özel sektöre de düşen görevler vardır. Bugün burada alacağımız kararlarla bu zoru birlikte başaracağız. Ülkemizi sağ salim bu süreçten çıkardığımızda önümüzde büyük fırsatları bizi beklediğini görüyoruz.

Çin'deki salgın, tüm dünyayı üretim konusunda alternatifler aramaya itmiştir. Alternatiflerde ilk akla gelenlerden Türkiye olmaktadır. Finans alanında yaşanan gelişmeler de ülkemize avantajlar sağlayacaktır. Birkaç haftalık dönemi iyi yönetir, milletimizi iyi bilgilendirir, hastalığı kontrol altında tutabilirsek güzel gelişmeler bizi bekliyor. Bizim bunu aşacağımıza inanıyorum.

Dün yaptığımız video konferansta sadece virüsü değil, bölgesel konuları da görüşme fırsatı bulduk. Virüs ile alacağımız kararların ülkemiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Şöyle bir plan yapmayı uygun bulduk. Bilgilendirme noktasında, bu işin süreci yöneten Sağlık Bakanımız olması hasebiyle, Sağlık Bakanımıza 5 dakikalık bir süreç, kabine üyelerimize 3'er dakika, STK'lara 5'er dakika konuşma süreci olacak."

TOPLANTIYA KİMLER KATILIYOR

1.FUAT OKTAY / CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI

2.BERAT ALBAYRAK / HAZİNE VE MALİYE BAKANI

3.ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK / AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI

4.MURAT KURUM / ÇEVRE VE ŞEGİRCİLİK BAKANI

5.FATİH DÖNMEZ / ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI

6.MEHMET NURİ ERSOY / KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI

7.FAHRETTİN KOCA / SAĞLIK BAKANI

8.MUSTAFA VARANK / SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI

9.BEKİR PAKDEMİRLİ / GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI

10.RUHSAR PEKCAN / TİCARET BAKANI

11.M. CAHİT TURHAN / ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI

12.MEHMET KASAPOĞLU / GENÇLİK VE SPOR BAKANI

13.ABDÜLHAMİT GÜL / ADALET BAKANI

14.MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU / DIŞİŞLERİ BAKANI

15.ZİYA SELÇUK / MİLLİ EĞİTİM BAKANI

16.HULUSİ AKAR / MİLLİ SAVUNMA BAKANI

17.SÜLEYMAN SOYLU / İÇİŞLERİ BAKANI

18.NACİ AĞBAL / STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANI

19.NURETTİN CANİKLİ / AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

20.NUMAN KURTULMUŞ / AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

21.LÜTFİ ELVAN / TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI

22.MURAT UYSAL / MERKEZ BANKASI BAŞKANI

23.ALİ FUAT TAŞKESENLİOĞLU / SPK BAŞKANI

24.BİROL KÜLE / REKABET KURUMU BAŞKANI

25.ZAFER SÖNMEZ / VARLIK FONU GENEL MÜDÜRÜ

26.ERİŞAH ARICAN / BİST BAŞKANI

27.OSMAN ARSLAN / HALKBANK GENEL MÜDÜRÜ

28.HÜSEYİN AYDIN / ZİRAATBANK GENEL MÜDÜRÜ

29.ABDİ SERDAR ÜSTÜNSALİH / VAKIFBANK GENEL MÜDÜRÜ

30.İKRAM GÖKTAŞ / VAKIF KATILIM GENEL MÜDÜRÜ

31.METİN ÖZDEMİR / ZİRAAT KATILIM GENEL MÜDÜRÜ

32.YUSUF BÜYÜK / İLBANK GENEL MÜDÜRÜ

33.ALİ GÜNEY / EXIMBANK GENEL MÜDÜRÜ

34.İBRAHİM HALİL ÖZTOP / KALKINMA VE YATIRIM BANKASI GENEL MÜDÜRÜ

35.BURAK DAĞLIOĞLU / YATIRIM OFİSİ BAŞKANI

36.RİFAT HİSARCIKLIOĞLU / TOBB BAŞKANI

37.NAİL OLPAK / DEİK BAŞKANI

38.İSMAİL GÜLLE / TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ BAŞKANI

39.SİMONE KASLOWSKİ / TÜSİAD BAŞKANI

40.ABDURRAHMAN KAAN / MÜSİAD BAŞKANI

41.MAHMUT ARSLAN / HAK-İŞ BAŞKANI

42.ERGÜN ATALAY / TÜRK-İŞ BAŞKANI

43.ÖNDER KAHVECİ / TÜRK-KAMUSEN BAŞKANI

44.ALİ YALÇIN / MEMURSEN BAŞKANI

45.YAŞAR DOĞAN / TÜM SANAYİCİ İŞADAMLARI DER. (TÜMSİAD) BAŞKANI

46.ERKAN GÜRAL / TÜRK GENÇ İŞADAMLARI KONF. (TÜGİK) BAŞKANI

47.ORHAN AYDIN / ANADOLU ASLANLARI İŞADAMLARI DERNEĞİ (ASKON) BAŞKANI

48.AYŞEM SARGIN / ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ (YASED) BAŞKANI

49.ORHAN TURAN / TÜRK GİRİŞİM VE İŞ DÜNYASI KONF (TÜRKKONFED) BAŞKANI

50.BENDEVİ PALANDÖKEN / TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONF (TESK) BAŞKANI

51.ABDÜLKADİR AKGÜL / TESKOMB BAŞKANI

52.CELAL KOLOĞLU / TİSK BAŞKANVEKİLİ

53.FAHRETTİN ALTUN

54.HASAN DOĞAN

55.HAMDİ KILIÇ

56.İBRAHİM KALIN



EKONOMİ POLİTİKALARI KURULU

1. YİĞİT BULUT

2. KORKMAZ KARACA



SAĞLIK POLİTİKALARI KURULU

1. PROF. DR. SERKAN TOPALOĞLU

2. DR. SEMA RAMAZANOĞLU

3. PROF. DR. NECDET ÜNÜVAR

4. PROF. DR. İBRAHİM ADNAN SARAÇOĞLU

5. UZMAN DR. ÜMMÜ GÜLŞEN ÖZTÜRK

6. DT. ZÜLFİYE FÜSUN KUMET

7. PROF. DR. ZÜMRÜT BEGÜM ÖGEL

8. NÜKET KÜÇÜKEL EZBERCİ

9. AHMET SELİM KÖROĞLU



HAKAN FİDAN / MİT BAŞKANI

ALİ ERBAŞ / DİYANET İŞLERİ BAŞKANI

METİN FEYZİOĞLU / BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANI

İLKER AYCI / THY BAŞKANI

YEKTA SARAÇ / YÖK BAŞKANI

METİN KIRATLI / İDARİ VE MALİ İŞLER BAŞKANI

SÜMEYRA MERVE KILINÇ / CUMHURBAŞKANI DANIŞMANI



AK PARTİ GRUP BAŞKAN / BAŞKANVEKİLLERİ

NACİ BOSTANCI

MEHMET MUŞ

BÜLENT TURAN

ÖZLEM ZENGİN

MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU

CAHİT ÖZKAN

MAHİR ÜNAL

ÖMER ÇELİK



BİLİM KURULU

ATEŞ KARA

SERHAT ÜNAL

SAĞLIK BAKAN YARDIMCISI EMİNE ALP MEŞE