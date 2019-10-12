Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) geçtiğimiz çarşamba günü Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın birinci gününde, Rasulayn'ın öncelikli olarak ele geçirilip terörden temizleneceğini ifade eden Güvenlik ve Terör Uzmanı Mete Yarar, HABERTÜRK'e çok önemli tespitlerde bulundu.

"ÜSSE SALDIRI AÇIKLAMASI BİLİNÇLİ YAPILDI"

ABD'nin, dün gece, gözlem üssünün yakınına bomba düştüğünü açıklamasının ve ABD'de yayın yapan Newsweek dergisinin, "Türkiye, Suriye saldırısında görünüşe göre yanlışlıkla Amerikan Özel Kuvvetleri'ni vurdu" açıklamalarının son derece bilinçli yapıldığını belirten Yarar, "Türk Ordusunu bölgede hiçbir şekilde yenemeyeceğini bilen YPG/PKK bir kurgu içerisine girebilir" uyarısında bulundu. Yarar şöyle konuştu:

"TRUMP'I KÖŞEYE SIKIŞTIRMA GİRİŞİMİ"

"ABD için en önemli askeri değer Özel Kuvvetler birimidir. Dün gece TSK'nın Özel Kuvvetleri vurduğu yalanı ortaya atıldı. Bununla amaçlanan belliydi. ABD kamuoyunda YPG/PKK'ya oynamak; ne de dediği belli olmayan ABD Başkanı Trump'ı Türkiye konusunda daha da köşeye sıkıştırmaktı. Tel Abyad'da, Rasulayn'da bir tek sivilin kılına halel getirmeyen TSK'nın, ABD Gözlem Üssü'nün yakınına bomba atması, taciz ateşinde bulunması aklın almayacağı bir durum. Terör örgütü PKK/YPG, ABD kamuoyu ve ordusunu Türkiye'ye yönlendirme düşüncesiyle ABD üssüne saldırılar yapabilir. Bunu olay olduktan sonra değil Türkiye şimdi tüm dünyaya duyurarak bu olası ama güçlü kurguyu yerle bir etmelidir.”

"TÜRKİYE, OYUNU DEŞİFRE ETMELİ"

Yarar konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bakın bu bölgede, bu coğrafya da, dolu dolu 72 saatte, sivillerin arasına gizlenen 415 teröristi imha edebilen tek bir ordu var. Yani YPG/PKK ya da DEAŞ falan TSK'nın karşısında tutunma ihtimaline sahip değil. Bu coğrafyada, TSK'nın karşısında durabilecek bir devlet de yok. Bunu çok iyi biliyorlar ve işte bu yüzden yalan haberlere yöneliyorlar. Kara propaganda yapıyorlar. Bu yüzden Türkiye, istihbarat çalışmasına önem vererek algı operasyonlarını deşifre etmeli.”

"TSK, 5-6 AYDA BÜYÜK DÖNÜŞÜM YAPABİLEN BİR ORDU"

Yarar, Suriye Milli Ordusu’nun fonksiyonu ile ilgili de bilgi vererek “TSK, dünyada teknolojik değişimi en hızlı uygulayan birkaç ordudan biridir. TSK'nın 6 ayda uyguladığı teknik dönüşüm, normal ordular için 5-6 yıllık bir süreçle ifade edilir. TSK'nın desteğiyle Suriye Milli Ordusu çok farklı bir boyuta kavuşmuştur. Hibrit operasyon olarak görülen bu harekatta Suriye Milli Ordusu'na, Özel Kuvvetler ve istihbarat desteği veriliyor. Arkasından karma birlikler de zırhlılarla ve mayın tarama birlikleriyle destekliyor ve başarılı bir biçimde sahada yürünüyor” dedi.