Gazeteci Güngör Arslan cinayetinde, 1 avukat da gözaltında
Son dakika haberine göre Kocaeli İzmit'te, internet haber sitesi sahibi Güngör Arslan (60) cinayetinde önemli bir gelişme yaşandı. Korkunç olayda Arslan'ı öldüren Ramazan Ö. (21) ve olayla bağlantısı olan Burhan P. tutuklanırken, biri kadın 2 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Gözaltına alınan aralarında 1 avukatın da bulunduğu bazı kişilerin ise sorguları devam ediyor
Olay, geçen pazar günü saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Ramazan Ö., ofisine gittiği Güngör Arslan´ı tabanca ile peş peşe ateş ederek vurdu.
DHA'nın haberine göre Arslan, göğsüne ve sağ bacağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Güngör Arslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Ramazan Ö., yakalanıp gözaltına alındı.
"ELİMDE BİR HABER VAR" DİYEREK OFİSİNE GİTMİŞTİ
Soruşturma kapsamında Ramazan Ö.'nün ifadesi alındı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Ramazan Ö. ile bağlantılı olduğu belirlenen kişileri gözaltına aldı.
Bu sırada gözaltı için ek süre alındı. Olay günü Ramazan Ö.'ün ofise gelerek, "Elimde bir haber var, Güngör Arslan ile görüşmek istiyorum" dediği, Arslan ile görüştüğü sırada tabancasını ateşlediği belirlendi. Zanlının olay günü yakınlarına 2- 3 aylığına tatile gideceğini söylediği öğrenildi.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Bazı suçlardan kaydı bulunan Ramazan Ö., Güngör Arslan´ı bacağından vurmak istediğini, ancak kaçmak isterken kurşunların vücuduna isabet etmiş olabileceğini söyledi. Ramazan Ö. ve onunla bağlantıları olduğu belirlenerek gözaltına alınan 3 kişi sorgularının tamamlanması üzerine dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Ramazan Ö. ve Burhan P. tutuklanırken, Kenan Y. ve ismi öğrenilemeyen bir kadın ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
GÖZALTINDAKİLERİN SORGUSU DEVAM EDİYOR
Gözaltı sürelerinin dolması üzerine 4 kişi ilk etapta adliyeye sevk edilirken, olayla bağlantılarının olduğu belirlenerek gözaltına alınanların ise sorgusu devam ediyor. Aralarında avukat E.K.´nın da bulunduğu kişilerin Ramazan Ö. ile ilişkileri çözülmeye çalışılıyor.
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Son dakika: Güngör Arslan cinayetinde 1 avukata da gözaltı/son-dakika-gungor-arslan-cinayetinde-1-avukata-da-gozalti-3355130
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