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Reuters'ın haberine göre, koronavirüs kabusu Güney Amerika'ya da sıçradı.

Brezilya hükümeti tarafından yapılan testlerde bir kişide koronavirüs tespit edildi. Bu vaka Güney Amerika'daki ilk vaka olarak kayıtlara geçti.

Koronavirüs tespit edilen kişinin daha önce İtalya'yı ziyaret ettiği ve 61 yaşında olduğu belirtildi. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.