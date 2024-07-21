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        Haberler Gündem Medya Son dakika: Güneri Cıvaoğlu yoğun bakıma alındı

        Güneri Cıvaoğlu yoğun bakıma alındı

        İstanbul'da bir restoranda dengesini kaybederek düşen gazeteci Güneri Cıvaoğlu, kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2024 - 17:08 Güncelleme: 21.07.2024 - 17:08
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        Güneri Cıvaoğlu yoğun bakıma alındı
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        İstanbul'da dün akşam saatlerinde bir restorana giden usta gazeteci Güneri Cıvaoğlu, burada dengesini kaybederek düştü.

        Düşme sırasında başını çarpan Cıvaoğlu fenalaştı. Beşiktaş'taki özel bir hastaneye kaldırılan Cıvaoğlu yoğun bakımda tedavi altına alındı.

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        #son dakika
        #Güneri Cıvaoğlu
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