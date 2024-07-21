Güneri Cıvaoğlu yoğun bakıma alındı
İstanbul'da bir restoranda dengesini kaybederek düşen gazeteci Güneri Cıvaoğlu, kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındı
Giriş: 21.07.2024 - 17:08 Güncelleme: 21.07.2024 - 17:08
İstanbul'da dün akşam saatlerinde bir restorana giden usta gazeteci Güneri Cıvaoğlu, burada dengesini kaybederek düştü.
Düşme sırasında başını çarpan Cıvaoğlu fenalaştı. Beşiktaş'taki özel bir hastaneye kaldırılan Cıvaoğlu yoğun bakımda tedavi altına alındı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ