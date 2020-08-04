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Dünyaca ünlü 23 yaşındaki Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un, İzmir'in Çeşme ilçesindeki Momo Beach'te, 31 Temmuz Cuma gecesi güvenlik güçlerince darp edildiğini, sosyal medyada paylaşması büyük yankı uyandırdı. Olayın basına yansımasının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, olayı kınayıp, ""Cuma gecesi Çeşme'de yaşanan, turizm bölgesinde asla olmaması gereken ve özellikle de bir kadına yönelik yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum. Bu kabul edilemez magandalığın kimsenin yanına kar kalmayacağını hep birlikte göreceğiz" açıklamasında bulundu.

İŞLETME İDDİALARI REDDETTİ

Alaçatı'daki The Beach of Momo adına açıklama yapan işletme sahipleri ise olayın kendileriyle hiçbir ilgisinin olmadığını, gerçekdışı olduğunu belirterek iddiaları reddetti.

15 GÜN SÜREYLE KAPATILDI

Ancak dün gece saldırıda bulunulduğu ileri sürülen mekan, İzmir Valiliği Çeşme Kaymakamlığı İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararıyla 15 gün süreyle kapatıldı.

KISITLAMAYA 6 KEZ UYMAMIŞ

Habertürk yazarı Esin Övet, bu gelişmelerin ardından çok önemli bir ayrıntıyı bugünkü köşesine taşıdı. Övet, bu işletmenin Türkiye'nin onlarca kentinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken 6 kez kısıtlamaya uymadığı için ceza aldığını yazıya döktü. İşte Övet'in o yazısından çarpıcı bölümler...

ESİN ÖVET yazdı...

"VE BU OLAYDAN 15 GÜN SONRA MOMO KAPATILDI"

Daria Kyryliuk'un isyanı sonrası yetkililer harekete geçti elbet. Çünkü bu normal bir durum değil. Ne olursa olsun bir kadın "Ben şiddete uğradım" diye isyan edip bir yer işaret ediyor. Ve şiddet görüntüsünü paylaşıyor. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, "Bu kabul edilemez magandalığın kimsenin yanına kar kalmayacağını hep birlikte göreceğiz" dedi.

"DÜŞÜNEBİLİYOR MUSUNUZ?"

Ve Momo Beach'in aralarında bulunduğu altı mekan sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için kapatıldı. Momo altı kez sosyal mesafe kuralına uymadığı için ceza almış. Düşünebiliyor musunuz? Altı kez.

"GÜNLERCE EVE KAPANDIK"

Ne korkunç. En başta vahimlik burada aslında. Düşünün 15 Mart'tan bu yana Covid-19 illeti ile mücadele veriyoruz. Günlerce eve kapandık. Sokağa çıkamadık. Çok kişi çalışamadı. Ki önümüzdeki günlerde yine kapanacağız belki. Bilmiyoruz."