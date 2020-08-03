Alaçatı’nın gözde mekanlarına şok! Covid-19 salgını nedeniyle sezonu geç açan ve virüse karşı çeşitli tedbirler alarak müşterilerine hizmet veren Alaçatı’daki ‘beach’ler ve eğlence mekanları bayramda turistlerin akınına uğradı.
Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre mekanlarda sosyal mesafe kuralları hiçe sayılınca Çeşme Kaymakamlığı devreye girdi. Yetkililer yaptıkları sıkı kontroller sonrası birçok ünlü mekanın salgına karşı uymaları gereken kuralları yerine getirmediğini tespit etti.
Daha önce de sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için haklarında 4 ve üstü tutanak tutulan aralarında Rise n Shine, Tren Ayayorgi, Alaçatı Kafası, Zilly Port ve Shu gibi ünlü mekanların da bulunduğu 6 işletmeye 15 gün kapama cezası verildi.
Sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ceza alan mekanlardan biri de Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve arkadaşlarının geçen Cuma akşamı dayak yediklerini iddia ettikleri The Beach of Momo oldu.
Kyryliuk’un mekanın güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradığını söyleyip paylaştığı fotoğrafları olay olmuş Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da konuyla ilgili açıklama yapmıştı: "Cuma gecesi Çeşme'de yaşanan, turizm bölgesinde asla olmaması gereken ve özellikle de bir kadına yönelik yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum. Bu kabul edilemez magandalığın kimsenin yanına kar kalmayacağını hep birlikte göreceğiz."
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