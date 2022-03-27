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Doku ailesinin avukatı: Gülistan dosyasının bir nihayete erdirileceğini düşünüyoruz
Son dakika haberine göre Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan, Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku (21) ile ilgili soruşturmada önemli bir gelişme daha yaşandı. Ailenin avukatı Ali Çimen, Doku'nun Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alınan ve daha sonra adli kontrolle serbest bırakılan erkek arkadaşı Zeinal A.'nın (26) serbest bırakılmasına itiraz ettiklerini söyledi. Soruşturmada ilerleme kaydedilmesi aşamasından sonra dosyanın failleri arasında da bir çatlağın oluştuğunu düşündüklerini belirten Avukat Çimen, "Birçok yapılmayan işlem vardı. Bu soruşturmanın sıhhati açısından şu aşamada biz bunları söylemeyeceğiz ama bunların da yapılacağına dair biz de kuvvetli bir kanı oluştu. Bu aşamadan sonra Gülistan Doku soruşturma dosyasının bir nihayete erdirileceğini düşünüyoruz" dedi
Gülistan Doku soruşturmasında o karara itiraz edildi!
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DHA
Son dakika... Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada, kaybolmasından önce son görüştüğü kişi olduğu belirtilen ve dosyanın tek şüphelisi olan Zeinal A., 17 Mart'ta gözaltına alındı. Şüpheli sorgusunun ardından da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
DHA'da yer alan habere göre Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, Tunceli'ye gelerek, Zeinal A.'nın adli kontrol şartına itiraz ettiklerine dair dilekçe verdi.
'ÇOK TİTİZ ŞEKİLDE YAKLAŞILDIĞINI SÖYLEYEBİLİRİZ'
Avukat Ali Çimen, sorgulamadan sonra baş şüpheli hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle iki yönlü adli kontrol kararı verildiğini ifade ederek, şunları söyledi:
"Baş şüpheli ,sorgunun yarısında sorguya ara vererek aslında sorguya devam etmek istemediğini daha sonraki aşamada ise avukatıyla devam etmek istediğini belirtmişti. O sorgulamadan sonra soruşturmacılar baş şüpheli hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle iki yönlü adli kontrol kararı vermişlerdi. Biz de bu adli kontrolün, dosyanın geldiği bu aşamada yetersiz olduğunu düşünerek adli kontrol kararına itiraz etmiş bulunmaktayız. Gerçekten de soruşturmacılarla yaptığımız görüşmelerde daha öncekinin aksine çok titiz bir şekilde yaklaşıldığını söyleyebiliriz. Biz de taleplerimizin birçoğunun kabul edileceği yönünde bir iyimserlik oluştu. Gerçekten de dosyanın kapsamında HTS çalışmaları çok eksik yapılmıştı. Orada çok anlamlı veriler elde edilebilirdi. Birçok yapılmayan işlem vardı. Bu soruşturmanın sıhhati açısından biz bunları söylemeyeceğiz şu aşamada ama bunların da yapılacağına dair biz de kuvvetli bir kanı oluştu. Bu aşamadan sonra Gülistan Doku soruşturma dosyasının bir nihayete erdirileceğini düşünüyoruz."
'FAİLLER ARASINDA BİR ÇATLAK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'
Gülistan Doku soruşturmasında ilerleme kaydedilmesi aşamasından sonra dosyanın failleri arasında bir çatlak olduğunu düşündüklerini kaydeden Çimen, "Bize çeşitli vasıtalarla Gülistan Doku'nun yeri konusunda bilgiler gelmektedir. Burada biz soruşturmanın başından itibaren ki Gülistan Doku'nun ailesi de söylemişti; Gülistan'ın yerini söyleyecek kişiler yönünden hukuki bir tartışmaya girmeyeceğiz. Bunlar yönünde herhangi bir şikayetimiz oluşmayacak. Failler de bu soruşturmada meydana gelen yaklaşım değişikliğinden sonra yakalanacaklarını düşündüklerinden bence orada da bir nedamet, pişmanlık gelişecektir" dedi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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SERBEST KALDI! Son dakika: Gülistan Doku soruşturmasında o karara itiraz edildi! - Gülistan Doku nerede?/son-dakika-gulistan-doku-sorusturmasinda-o-karara-itiraz-edildi-3389377
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