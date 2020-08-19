Isparta Fatih Mahallesi'nde 19 Kasım 2019'da bir apartta kalan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü birinci sınıf öğrencisi Güleda Cankel (19),eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.
SAVCI, AĞIR MÜEBBET HAPİS İSTEDİ
AA'da yer alan habere göre mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanığın, maktulü tehdit etme, dövme, boğma, bıçaklama ve ona mektup yazma gibi gerekçelerle olayı planladığını ancak canavarca hisle gerçekleştirmediğini belirterek, Pehlivan'ın "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.
YARIN 4. DURUŞMAYA ÇIKACAK
Olayla ilgili tutuklanan Zafer Pehlivan'ın Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına 20 Ağustos'ta dördüncü duruşmayla devam edilecek. Üzücü olayın etkisinden kurtulamayan ve geçirdikleri zor günleri yakınlarının desteğiyle atlatmaya çalışan genç kızın ailesi, duruşmada karar çıkmasını ve sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını bekliyor.
"O GÜNLER GERİ GELMEYECEK"
Anne Vefaret Cankel, yüce Türk adaletine güvendiklerini ve sanığın en ağır cezaya mahkum edileceğine inandıklarını söyledi. Acılarının hiç dinmeyeceğini dile getiren Cankel, "Prensesim artık geri gelmiyor. Sadece hayali kaldı.
Mutlu günlerin hayali. Çok üzgünüz. Hepimizi öldürdü. Nasıl kıydı? Çocuğumun hiçbir şeyine bakamıyorum. Gittiğimiz yerlere gidemiyorum. Çok mutlu günlerimiz geçti. O günler geri gelmeyecek." diyerek gözyaşı döktü.
"BU ACIYI ALLAH KİMSEYE GÖSTERMESİN"
Baba Mustafa Cankel de acılarının dinmediğini ve kızıyla ilgili konuşurken kelimelerin boğazında düğümlendiğini ifade etti.
Adalete güvendiğini vurgulayan Cankel, "Bizim acımızı hafifletmeyecek ama inşallah en ağır cezayı alacak. 'Bu son olsun' dedik. Diğerlerine de engel olamıyoruz. Pınar olsun, Zeynep olsun, böyle bir acıyı hiçbir anne babaya Allah göstermesin. Perşembe günü kararın çıkacağına inanıyoruz. Tüm sivil toplum kuruluşlarına, avukatlarımıza, bize destek çıkan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
"KARAR İÇİN BİR ENGEL KALMADI"
Cankel ailesinin avukatı Alev Öztürk ise dördüncü duruşmada karar çıkmasını beklediklerini söyledi. Savcının 25 Şubat'taki ilk duruşmada mütalaasını verdiğini ve sanığın "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istediğini hatırlatan Öztürk, şöyle devam etti:
"30 Haziran'da karar beklerken sanık vekillerinin reddi hakim talebiyle karşı karşıya kaldık. Bu tamamen yargılamayı uzatmaya yönelik bir girişimdi. Dosya karar verilmek üzere 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gitti ve talep reddedildi. Bunun üzerine sanık vekilleri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu. O talepte de ret oldu. Karar çıkması anlamında dosyada hiçbir engel kalmadı."
Dosyada her şeyin çok açık ve net olduğunu, sanığın itirafının ve somut delillerin bulunduğunu belirten Öztürk, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı çıkmasını beklediklerini ifade etti.
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