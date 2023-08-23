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        Fransızlar transferi duyurdu: PSG'nin yıldızı Galatasaray'a!

        Kadrosuna bir orta saha takviyesi daha yapmak isteyen Galatasaray için Fransızların ünlü yayın organı L'Equipe'ten bomba bir iddia geldi. Sarı-kırmızılıların, Paris Saint-Germain'in (PSG) dünyaca ünlü yıldızını gündemine aldığı öne sürüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2023 - 11:37 Güncelleme: 23.08.2023 - 11:53
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        • 1

          Transfer döneminde şu ana kadar Kaan Ayhan, Halil Dervişoğlu, Angelino, Icardi, Bakambu, Günay Güvenç, Sıraçhan Nas, Zaha, Kerem Demirbay, Tete ve Ziyech'i kadrosuna katan Galatasaray'da gözler 8 numara takviyesine çevrildi.

        • 2

          Sergio Oliveira ile forma rekabetine girecek bir ismi kadrosuna dahil etmek isteyen sarı-kırmızılılarda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

        • 3

          Yönetim, kritik önem taşıyan 8 numara transferi için ince eleyip sık dokurken, Fransız basınından sarı-kırmızılı kulüp hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

        • 4

          Fransızların ünlü yayın organı L'Equipe'te yer alan habere göre; Galatasaray, Paris Saint-Germain'in (PSG) dünyaca ünlü futbolcusu Marco Verratti'yi gündemine aldı.

        • 5

          AL AHLI TRANSFERDEN ÇEKİLDİ!

          PSG'nin kadroda düşünmediği İtalyan orta saha ile ciddi şekilde ilgilenen Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin transferden vazgeçtiği belirtildi.

        • 6

          Al Ahli'nin alternatif isimlere yöneldiği ve bu nedenle 30 yaşındaki futbolcu için yaptığı görüşmeleri durdurduğu ifade edildi.

        • 7

          Verratti'den vazgeçen Suudi Arabistan kulübünün, Rodrigo De Paul, Hakan Çalhanoğlu ve ismi açıklanmayan bir oyuncuyla ilgilendiği bildirildi.

        • 8

          Bu gelişme sonrası Verratti transferi için öne çıkan kulübün Galatasaray olduğu öne sürüldü.

        • 9

          Transferin ekonomik zorluğunun farkında olan Galatasaray'ın buna rağmen tüm şartları zorladığı ve çalışmalara devam ettiği kaydedildi.

        • 10

          TRANSFERDE RAKİP ATLETICO MADRID

          Galatasaray'ın Verratti transferindeki en büyük rakibinin ise Atletico Madrid olduğu belirtildi. İspanyol devinin de 30 yaşındaki oyuncuyla ciddi şekilde ilgilendiği ifade edildi.

        • 11

          Geçtiğimiz sezon PSG formasıyla 40 maçta 1 asist kaydeden Verratti, bu sezon ise 3 maçta toplam 117 dakika süre buldu.

        • 12

          Fransız ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli orta sahanın güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.

        • 13

          1.65 boyundaki İtalyan yıldız, merkez orta saha ve ön lbiero olarak görev yapabiliyor.

        • 14

          Futbola 2008 yılında İtalyan ekibi Pescara'nın altyapısında başlayan Marco Verratti, 2012 yılında 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında PSG'ye transfer oldu. Verratti 11 sezondur PSG forması giyiyor.

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