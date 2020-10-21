Grip aşısı hakkı olanlar e-Nabız'da

HABERTURK.COM / DHA

Kimler grip aşısı olabilecek kimler olamayacak sorusunun yanıtı uzun zamandır bekleniyordu. Grip aşısını alabilecek vatandaşların e-Nabız sistemlerine yüklendiği açıklandı. Sağlık Bakanlığı sağlık uygulamaları için kullanılan e-Nabız uygulamasına güncelleme yaptı.

Bu güncellemeyle beraber kimlerin grip aşısı olacağı bu uygulamada yer alıyor. e-Nabız uygulamasına giren kişiler, yeni bir butonla karşılaşacak. Buraya girdiklerinde riskli grupta olup olmadıkları ifade edilecek. Eğer kişi riskli gruptaysa grip aşısını öncelikli olarak yaptıracak.

KİŞİLER YÜKSEK RİSK GRUBUNDA OLDUĞUNU NASIL ANLAYACAK?

e-Nabız uygulamasında kişilerin daha önce yer alan hastalıklarıyla ilgili bütün bilgiler toparlanmış olacak. Özellikle kalp rahatsızlığı, böbrek yetmezliği gibi durumlar çok yüksek riskli gruplar olarak biliniyor. Yine çocuklar ve hamileler de yüksek riskli grup da yer alacaklar. Öncelikli olarak hastalığı olanlara grip aşısı yapılması hedefleniyor. Türkiye Eczacılar Birliği'nden alınan bilgiye göre yaklaşık 1 milyon 300 bin aşı Türkiye'ye getirildi ve aşılar depolara pazartesiden itibaren dağıtıldı. Aşılar daha sonra da eczanelere ve aile sağlığı merkezlerine dağıtılacak. e-Nabız sisteminde yüksek riskli ifadesini gören kişiler aile sağlığı merkezlerine gidip aşılarını yaptırabilecekler.

SİSTEME e-NABIZ ŞİFRESİ VEYA e-DEVLET ŞİFRESİYLE GİRİLEBİLİYOR

Aile sağlığı merkezlerinde büyük bir yığılmanın önlenmesi için kişiler öncelikle e-Nabız sisteminden yüksek riskli grupta olup olmadıklarına bakabilecekler. Kişiler e-Nabız şifreleriyle veya e-Devlet şifreleriyle sisteme girip, yüksek riskte olup olmadıklarını öğrenip aşılarını aile sağlığı merkezlerinde yaptırabilecek.

DHA'nın haberine göre, aşıların renkli reçete sistemi üzerinden entegre edileceğini açıklayan Antalya Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ertekin ise, "Kronik hastalıkları ve öncelikli hasta gruplarından başlanması gerekiyor. Henüz formatları resmi olarak açıklanmadı, ama aile hekimleri üzerinden reçete sistemine girilecek. Hastamız bunu hak ediyorsa, işaretlenmiş hasta reçete yönlendirmeye gidecek ve reçete üzerinde düzenlendikten sonra renkli reçete sisteminden oluşan reçetesi de eczane ekranında klasik reçete gibi şifresiyle işlem yapılacak. Sonrasında depomuzdan stok isteyeceğiz. Yani her reçete başına kendi ilacı birebir istenecek. İlaç Takip Sistemi (İTS) üzerinde de aktif şekilde kayıtlar gözüküyor olacak. Depoda bunun teyidi alındıktan sonra hastaya özel ilacını bize sevk edecek" diye konuştu.

"ECZANELERDEKİ LİSTELER ARTIK GEÇERLİ DEĞİL"

Eczanelerde yapılan listelerin artık geçerli olmayacağını söyleyen Mehmet Ertekin, "Ciddi sayıdaki talebe oranla aşı gelseydi gerçekleşecekti. Fakat stok sayısı düşük, hasta sayısı yüksek, kronik hastalarla 65 yaş üstün toplamı 10 milyonu buluyor denildi. O kadar aşı maalesef o grup için bile gelemeyeceği için öncelikliler için depolarımızdan hasta üzerinden takip edilecek" dedi.

GRİP AŞISI RENKLİ REÇETEYE TABİ

Renkli reçete sisteminin, özel kullanıma sahip reçete gruplarında hekimlerin düzenleme zorunluluğu olan, eczacıların da o reçete takibiyle sisteme kaydettiği reçete grupları olduğunu anlatan Ertekin, "Beyaz reçeteden biraz daha farklı bir sistem. Orada hasta üzerinden düzenlenmesi açısından birebir takip mümkün kılınıyor. Normalde kırmızı reçete dediğimiz bir sistem ve kontrole tabi bir sistem var. Yaklaşık 300 kalem ilacı ihtiva eder. Onların üzerine bir kalem daha eklenmiş oldu. Grip aşısı böyle bir sisteme tabi değildi, beyaz reçeteyle elden teslim edebildiğimiz bir üründü. Ama şimdi o sistemde olan bir reçete haline gelecek ve kontrollü ve dağıtımında kayıtlı şekle dönüşmüş olacak" diye konuştu.