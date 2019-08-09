Güzel yurdumuzun dört bir yanından gelerek asker ocağında tek yürek olan evlatlarınızın duruşundaki heybet ve bakışlarındaki kararlılık ve omuzlarındaki yüklenecek sorumluluğu almaya hazır olduklarını göstermektedir. Kutsal askerlik vazifesinin ilk evresini bu törenle başarıyla tamamlayan Mehmetçiklerimiz, yiğit evlatlarımız yarınlarımız için bizlere güven telkin etmişlerdir. Çünkü onlar bu yeminle milletimize sadakatle temsil edeceğini, amirlerine ve emirlere mutlak itaatle ulusumuzun güvenine layık ve Atatürkçü düşünce sistemine gönülden bağlı kalacaklarını beyan etmişlerdir. Bu beyanın teminatı şeref ve namustur. Şeref ve namus Türk ulusu için hava kadar, su kadar, toprak kadar kutsaldır, elzemdir" dedi.