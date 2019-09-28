ev sahibi polise şikayet etti

28 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ev sahibi - kiracı tartışması Arnavutköy'de yaşandı. Ev sahibi Hüseyin Vatansever Arnavutköy Merkez Mahallesi Ahenk sokaktaki dairesini 1 yıl önce M.Ö.'ye kiraya verdi. 1 yıl boyunca kiracısı olan M.Ö.'nün geçtiğimiz hafta evden çıkacağını ve Silivri'ye taşınacağını ev sahibi Hüseyin Vatansever'e söyledi. Vatansever' de evde bazı tamir ve tadilat işleri yapılması gerektiğini kiracısına söyledi. 1 yıl önce sıfır daireyi kiraya verdiğini belirten Vatansever, banyo, klozet ve kornişlerin tamir edilmesi için kira kontratı yaptıkları zaman kiracısından aldığı depozitodan harcama yapacağını, harcamalar sonrasında da geriye kalan parayı kiracısına vereceğini söyledi. Ancak kiracısı M.Ö kabul etmedi. 1 yıl önce ev sahibine verdiği bin lira depozitoyu geri isteyen M.Ö., ev sahibi ile anlaşamadı.
BİN LİRA DEPOZİTOYU VERMEDİ, KİRACISI İSE 10 BİN LİRALIK ZARAR VERDİ
Kiracısına sıfır bir daire verdiğini, evindeki tamiratların yapılması için ilk kontrat imzaladıklarında aldığı depozitoyu kullanmak istediğini, ancak kiracısının buna karşı çıkarak depozitonun tamamını geri istediğini söyleyen Hüseyin Vatansever, "1 yıl önce evimi kiralayan bu şahıs Silivri'ye taşınmak için evimden çıktı. Ancak evimde banyo, klozet ve perde kornişleri kırılmıştı. Ben de bu hasarların giderilmesi için kendisine söyledim ancak kiracım olacak kişi bu tamiratları yapmadı. Ben de depozitosunu geri vermeyeceğimi, bu tamiratların yapıldıktan sonra harcanan masrafı düşerek kendisine verebileceğimi söyledim. Durum böyle olunca kiracım memleketlisi olan 30-40 arkadaşını toplayarak boşalttığı daireye gelerek bütün duvarları tornavida ile çizdiler. 57 adet çizik var tüm duvarlarda. Sadece duvarlar değil, evdeki kombiyi bile söküp götürmüş. Tüm bunları depozitoyu vermediğim için yaptı" dedi.
EV SAHİBİ POLİSE GİDEREK ŞİKAYETÇİ OLDU
Vatansever, yaklaşık 10 bin liralık zararının olduğunu ileri sürerek polise giderek eski kiracısından şikayetçi oldu. Zararının karşılanmasını isteyen Vatansever, "Ben TIR şoförlüğü yaptım, teneke içinde uyuyarak bu birikimi yaptım ve evimi yaptım. Ben tansiyon hastasıyım. Evimi bu halde görünce içim parçalandı. Emeğimin böyle heba olması beni çok üzdü. Şikayetçi oldum. Söküp götürdüğü kombiyi getirsin. Depozitosunu vermeyeceğim, çünkü evime verdiği zarar çok büyük" diye konuştu.
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