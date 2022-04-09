'Gölümüz kurtulsun' diye demeç vermişti! Muhtar şoke etti!

Manisa'nın Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarındaki 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' olarak tescilli, 'kuş cenneti' diye de bilinen Marmara Gölü, kuraklık nedeniyle geçen yıl ağustos ayında kurudu.
KAYIKLAR KARAYA OTURDU, BALIKÇILIK BİTTİ
DHA'da yer alan habere göre 7 mahallede 2 bin vatandaşın geçimini sağladığı gölde, kayıklar karaya oturdu, balıkçılık bitti.
Göçmen kuşların terk ettiği gölün zemininde derin yarıklar oluştu, işgaller arttı. Bazı çiftçilerin usulsüz şekilde tarıma açtığı gölün kuruyan alanlarındaki sazlıklar yakılarak traktörle sürüldü.
VALİLİK VE JANDARMA İŞGAL TESPİTİ YAPTI
Göl alanında işgallerin tespiti için çalışma yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dron ile bölgeyi taradı.
Manisa Valiliği, DSİ ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nce kuruyan alanları işgal ettikleri belirlenen 21 kişiye cezai yaptırım uygularken, 23 hayvan damı da yıkıldı. 21 kişiye toplam 2 milyon 420 bin 779 TL idari para cezası kesildi.
MUHTAR DA GÖL ALANINI 15 DÖNÜM İŞGAL ETMİŞ
Salihli ilçesi Tekelioğlu Mahalle Muhtarı Selim Selvioğlu'nun da göl arazini işgal ettiği tespit edildi. Kuruyan gölün eski haline getirilmesi konusunda daha önce birçok kez demeç vererek, su basılması çağrısında bulunan Muhtar Selvioğlu hakkında, dün 15 dönüm göl alanını tarım amaçlı sürüp işgal etmekten, Devlet Su İşleri ve Doğa Koruma ve Milli Park Şefliği´ne gönderilmek üzere tutanak tutuldu.
ADLİ VE İDARİ İŞLEM BAŞLATILDI
Ayrıca muhtar hakkında başlatılan adli ve idari işlemlerin sürdüğü bildirildi.
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