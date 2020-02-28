Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley ile telefonda görüştü.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede güncel konular ele alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

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