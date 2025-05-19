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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Anıtkabir'de | Son dakika haberleri

        Gençlik ve Spor Bakanı Anıtkabir'de

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 81 ilden gelen temsilci gençler, milli sporcular ve beraberindeki heyetle Anıtkabir'e ziyarette bulunuyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 09:11 Güncelleme: 19.05.2025 - 10:24
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        Gençlik ve Spor Bakanı Anıtkabir'de
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        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda beraberindeki heyetle Anıtkabir’i ziyaret etti.

        İHA'nın haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 81 ilden gelen temsilci gençler, milli sporcular ve beraberindeki heyetle beraber 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

        Bakan Bak ve beraberindeki heyet Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Bak'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

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        Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Bakan Bak, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Gençlik ve Spor Bakanı Bak, deftere şunları kaydetti:

        "Aziz Atatürk, 106 yıl önce Samsun'da yaktığınız istiklal meşalesi, bugün bu topraklarda birlik, huzur ve umut olarak yaşamaktadır. Kardeşliğini her geçen gün daha da pekiştirmiş, birliğini güçlendirmiş Türkiye Cumhuriyeti, yarınlara da bu ruhla yürümektedir. Bugün geçmişin hatırasına sadakatle bağlı yarının inşasında kilit rol oynayan gençlerimiz; bilimde, sanatta, sporda, teknolojide ülkesini en ileriye taşıma azmindedir. Türkiye'nin gücü gençliğidir ve bu güç, Türkiye Yüzyılı vizyonunun taşıyıcısıdır. Emanetiniz emin ellerdedir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız vesilesiyle bir kez daha zat-ı alinizi, silah arkadaşlarınızı ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve hürmetle yad ediyoruz. Ruhunuz şad olsun."

        Fotoğraflar: AA

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