Genç kadını takip edip sırtından 3 kez bıçakladı!

Sultangazi'de kendisini takip eden Abdullah K. (57) tarafından sırtından 3 kez bıçaklandı.
DHA'nın haberine göre, ilçede geçen cumartesi saat 20.00 sıralarında Ayfer O., evine giderken kendisini takip eden Abdullah K. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.
BIÇAĞI ATARKEN YAKALANDI
Sırtından aldığı 3 bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadın yere yığıldı. Bıçağı çöp konteynerine atarak kaçmaya çalışan saldırgan, çevredekiler tarafından yakalanarak, polise teslim edildi.
Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan Ayfer O.'nun, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Baygınlık geçiren saldırgan Abdullah K. hastaneye kaldırılarak, tedavi edildi.
İFADESİ DEHŞETE DÜŞÜRDÜ
Taburcu olduktan sonra ifadesi alınan saldırgan, kadını neden bıçakladığını hatırlamadığını, bir anda gözünün döndüğünü ileri sürdü. Körük emniyetteki işlemlerinin ardından "Kasten Yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin yaptığı araştırmada Abdullah K. ile Ayfer O.'nun 4 ay önce tanıştığı belirlendi. Ayfer O.'nun evlilik vaadiyle Abdullah K.'den tam altın, çeyrek altın ve 500 lira para aldığı öne sürüldü.
Öte yandan Ayfer O.'nun ağabeyinin hastanede sağlık çalışanlarına saldırmaya çalıştığı, bu nedenle gözaltına alındığı öğrenildi.
Mahalle sakini Sercan Geyhan, "Bir çığlık duyduk. Şüpheli tekbir getirmiş, kadına saldırmış. Şüpheliyi yakaladık. Burada artık rahat yürüyemiyoruz" dedi. Bir diğer mahalleli Necdet Karayapıcı, "Yaşlı adam kadınları takip etmiş. Sırtından bıçaklayıp, kaçmaya çalışmış. Bıçağı da çöpe atmış" dedi.
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