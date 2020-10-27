AK Parti'li vekilin testi pozitif çıktı

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AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve tedavi sürecini evinde geçirdiğini duyurdu.

Kaynarca, şu ifadeleri kullandı: "Eşim ve oğullarımdaki rahatsızlık nedeniyle yeniden test oldum. Yapılan en son Covid-19 testim ise pozitif çıktı. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum.

Tüm hastalara Allah’tan(c.c) acil şifalar diliyorum."

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