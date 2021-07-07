HER ŞEYİ ANLATTI! SON DAKİKA: Geliniyle ilişkisi olan damadını öldürmüştü, cezası belli oldu

İHA

Gaziantep'te kayınbiraderinin eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle kayınpederi Mikdat K. tarafından 14 Aralık 2018 tarihinde öldürülen Eray Altunbaş'ın ölümüne ilişkin davada karar çıktı.

Gaziantep 3 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 9'uncu duruşmaya tutuklu sanık Mikdat K. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, Yahya K., Mehmet K., Mehmet G., Mehmet T. ile ailenin avukatları Enes Akbulut ile Ali Salman duruşmada hazır bulundu. Duruşma, iddia makamının mütalaasını açıklamasıyla başladı. Mahkeme heyetine mütalaasına sunan savcı sanık Mikdat K.'nin 'haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

'DİĞER GELİNLERİNE DE YAPACAĞIM DEDİ'

Savunma için söz alan sanık Mikdat K., olayın olduğu akşam oğlu Yahya’nın kendisini arayarak kardeşi Ayşe'nin Eray ile yüzleşmek istediğini söylediğini belirtti. Araçla otogarın o tarafa gittiklerini anlatan Mikdat K., "O esnada Eray Ayşe’ye karşı terbiyesizce konuştu. Ben de dayanamayıp birkaç defa vurdum. Oğlumun belinde silah vardı. Onu alıp kafasına vurdum. Benim niyetim onun kolunu bacağını kırmaktı. Eve dönünce Eray’a 'Neden böyle bir namussuzluk yaptın?' diye sordum. O da bana 'Diğer gelinlerine de yapacağım' dedi. O sıra silahı çıkarıp ateş ettim. Olay gece evimizin önündeki sokakta oldu. Gün ağarınca gidip polise teslim oldum" dedi.

AVUKATI BERAATİNİ TALEP ETTİ

Sanık Mikdat K.'nin avukatı Ali Salman mütalaaya ilişkin yaptığı savunmada aleyhe olan hususları kabul etmediklerini belirtti. Haksız tahrik olduğunun dosya kapsamında anlaşıldığını aktaran Salman, "Haksız tahrik en üst hadden uygulanmalıdır. Müvekkilimin beraatını talep ederim" dedi.

KARAR ÖNCESİ SON SÖZÜ: ÇOK PİŞMANIM

Sanık Yahya ile Mehmet K. müdafi avukat Enes Akbulut, mütalaadaki aleyhe olan hususları kabul etmediklerini belirterek, "Dosyada yer alan müvekkil Yahya K. dosyada maktulün ilişki yaşadığı kişinin eşidir. Atılan mesajlar ne kadar büyük düşmanlık beslenildiğini göstermektedir. Olay Mikdat K. ile maktul arasında cereyan ediyor. Müvekkilimle iliniyet bağı yoktur. Bu nedenle beraatini talep ederiz" ifadelerini kullandı. Karar öncesi son sözü sorulan Mikdat K., “Çok pişmanım. Bu zamana karşı emniyet karakol yüzü görmemiştim” dedi.

MÜEBBETE HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ

Yargılama sonucunda kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Mikdat K.'ye verdikleri müebbet hapis cezasını eylemi haksız tahrik altında işlemiş olması nedeniyle haksız tahrik indirimi uygulayarak cezayı 12 yıl 6 ay hapis cezasına düşürülmesine, sanık Yahya K.'ye 2 yıl 1 ay, sanık Halil Ç.'ye 2 yıl 9 ay, sanık Mehmet G.'ye 2 yıl 1 ay, sanık Mehmet K.'ye 2 yıl 1 ay, sanık Mehmet T.'ye 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

TELEFONDA YASAK AŞK VE CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLAR

Gaziantep'te tartıştığı karısını ve çocuklarını almak için kayınpederi Mikdat K.’nın evine giden Eray Altunbaş, caddede tartıştığı kayınpederi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Cinayetin ardından polise teslim olan Mikdat K. tutuklanarak cezaevine konuldu. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Mikdat K.’nın damadı Altunbaş’ı, oğlu Yahya K.’nın eşiyle ilişki yaşaması nedeniyle öldürdüğü ortaya çıktı.

Maktul Altunbaş'ın eşi Ayşe A. emniyette verdiği ifadede eşinden şüphelenmesi üzerine onu takip etmeye başladığını ve telefonunu incelediğinde telefonda aşk ve cinsel içerikli mesajlar bulduğunu aktardı. Hazırlanan iddianamede Halil Ç., Mehmet G., Mehmet K., Mehmet T., Nadire Y., Mikdat K. ve Yahya K.'nin kasten öldürme ile ruhsatsız silah taşıma suçundan cezalandırılmaları talep edildi.