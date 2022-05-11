Gaziantep'te dehşet! Hırsızın feci sonu!

İHA

Son dakika haberler... Gaziantep'in Nizip ilçesi Hazımoğlu Mahallesi'nde fıstık bahçesini ilaçlayan işçiler, elektrik direğinin yanında bir kişinin yerde yattığını fark etti.

İŞÇİLER, JANDARMAYA BİLDİRDİ

İHA'da yer alan habere göre yerde yatan kişinin yanına gelen ve hareketsiz durduğunu gören işçiler, durumu hemen jandarmaya haber verdi.

CANSIZ BEDENİN YANINDA PENSE BULUNDU

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından maktulün, günler öncesinde öldüğü belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan Cumhuriyet Savcısı, polis ve jandarma ekipleri tarafından cesedin yakınlarında kabloları kesmek için kullandığı düşünülen bir pense bulundu.

"ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLMÜŞ"

Cansız bedeni koku üzerine fark ettiklerini anlatan işçilerden Müslüm Özdemir, ''Fıstıkları ilaçlamak için gelmiştik. Direğin dibinde birinin yattığını gördük. Şahsa dokunmadan jandarmaya haber verdik. Jandarma ve polis ekipleri geldi, inceleme yaptı. Herhalde elektrik çarpması sonucu vefat etmiş'' diye konuştu.

4 GÜN ÖNCE ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın yaklaşık 4 gün önce öldüğü belirlenirken, olay yeri inceleme ekipleri ise cesedin kimliğini belirledi.

HIRSIZLIK SUÇUNDAN KAYDI ÇIKTI

25 yaşındaki İ.K. olduğunu belirlenen şahsın daha öncesinden hırsızlık suçundan sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi. İncelemenin tamamlanmasının ardından ise ceset otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.