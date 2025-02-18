Gazeteci Özlem Gürses hakkında, TSK ile ilgili sözleri nedeniyle yürütülen soruşturma tamamlandı. Gürses'in, "Devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama" suçlamasıyla 2 yıla kadar hapsi istendi.

Kendi YouTube kanalı TV OZ'de, "Türkiye Kobani'ye operasyon mu yapacak?" başlığıyla yayınladığı videoda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili kullandığı, "Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş" şeklindeki sözleri üzerine hakkında soruşturma başlatılan Gazeteci Özlem Gürses hakkında iddianame düzenlendi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Milli Savunma Bakanlığı Mütalaalar ve Hukuk İşleri Dairesi Başkanlığı'nın 20 Aralık 2024'teki suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma ile re'sen başlatılan mevcut soruşturma dosyası arasında hukuki ve fiili bağlantı bulunduğu gerekçesiyle dosyaların birleştirilmesine karar verildiği belirtildi.

İFADESİ İDDİANAMEDE

İddianamede ifadesine yer verilen Özlem Gürses, her gün 10.00-18.00 saatleri arasında kendisine ait Youtube kanalında 'Gündem' ismiyle haber yayınları yaptığını, 19 Aralık 2024'teki bir saatlik yayınından yaklaşık 8 saniyelik bir kısmın seçilerek sosyal medyada kendisine linç kampanyası başlatıldığını, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ve Mehmetçiği bir terör örgütüyle ilişkilendirmesinin söz konusu olmadığını, böyle bir şeyi aklından bile geçirmediğini ifade etti.

Gürses, ifadesinin devamında söz konusu yayının tamamının izlenmesi halinde asıl anlatmak istediğinin iddia edilen suçlamayla ilgisinin olmadığını, aksine Suriye'deki Kuzey koridorunun IŞİD kontrolünden TSK ve SMO tarafından ele geçirilerek terör örgütü olan IŞİD'den temizlendiğini ifade ettiğini belirtti. Gürses, anlatımında dil sürçmesi veya cümleleri birbirine eksik bağlamış olabileceğini, kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bir terör örgütüyle bağlantılıymış gibi göstermek istemediğini ve bu yüzden üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini savundu.

6 AYDAN 2 YILA KADAR

İddianamede Özlem Gürses'in görüntü çözüm tutanağı ile belirlenen konuşmasını değerlendiren savcılık, Gürses'in devletin askerî teşkilatına terör örgütü benzetmesi yaptığını, işkence ve katliamlarda bulunan terör örgütleriyle birlikte hareket eden ve işgalci bir kurum olarak göstermek suretiyle alenen aşağıladığını öne sürerek, Gürses'in, "Devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapsini talep etti.