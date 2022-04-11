Gazeteci Nurettin Kurt yaşamını yitirdi

Ankara Cebeci Hastanesi'nde akciğer yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gören gazeteci Nurettin Kurt, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre, 2 çocuk babası Kurt'un cenazesi yarın öğle namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Tokat-Zile doğumlu olan Nurettin Kurt, gazeteciliğe 1985 yılında Bulvar gazetesinde polis-adliye muhabiri olarak başladı.

1986 yılında yine polis-adliye muhabiri olarak Günaydın-Tan gazetesi Ankara bürosuna geçti. 1991 yılında da Hürriyet Gazetesi Ankara bürosunda aynı alanda çalışmaya başlayan Nurettin Kurt, 2017 yılının aralık ayında emekli oldu.

Meslek hayatına birçok ödül sığdıran Kurt'un 'Olay-Polis-Adliye: Gerilim Üçgeninde Kurt Gazeteci' isimli kitabı bulunuyor.