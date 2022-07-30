Gazeteci Murat İde'nin annesi yaşamını yitirdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in basın danışmanı, gazeteci Murat İde’nin annesi Zeynep İde hayatını kaybetti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taziye mesajında, "Değerli dava arkadaşım, basın danışmanım Murat İde'nin kıymetli annesi Zeynep İde’nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet, Murat kardeşime ve acılı ailesine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesi Zeynep İde'nin vefatı nedeniyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Basın Danışmanı Murat İde'ye başsağlığı diledi.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Zeynep İde'nin vefatı dolayısıyla Murat İde'yi telefonla aradığı belirtildi.

Zeynep İde’ye Allah’tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu'nun İde ailesine başsağlığı dileklerini ilettiği kaydedildi.