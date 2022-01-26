Gamze yatağında ölü bulunmuştu! Anneden savunma!

AA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ailesiyle yaşayan 17 yaşındaki Gamze S., odasında ölü olarak bulundu. Olayla ilgili olarak annesi ve babası gözaltına alındı.

BOYNUNDA KIRIK TESPİT EDİLDİ

AA'da yer alan son dakika haberine göre Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinde, boynunda kırık olduğu tespit edilen 17 yaşındaki Gamze S.'nin gözaltına alınan babası M.H.S. ve annesi T.S.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

"BİRİLERİ ÇOCUĞUMU ÖLDÜRMÜŞ"

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden anne T.S, adliyeye girişinde gazetecilerin sorusu üzerine, "Kızım nasıl öldü hiçbir fikrim yok.

Benim hakkımın aranmasını istiyorum. Ben yatağında ölü buldum.

Birileri çocuğumu öldürmüş. Gelinimden ve annesinden şüpheleniyorum. Başkası da olabilir" iddiasında bulundu.

CENAZESİ HENÜZ ALINMADI

Öte yandan genç kızın cenazesinin Bodrum Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü morgundan henüz alınmadığı öğrenildi.