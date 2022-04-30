O davada flaş gelişme! Halayda vurulmuştu!

DHA

Son dakika haberler... Belçika'dan yaz tatili için Kırşehir'e gelen Gamze Boynuince, 15 Ağustos 2019'da merkeze bağlı Çadırlıhacıyusuf köyünde ailesiyle, aynı zamanda akrabaları olan köy muhtarı Bayram Zengin'in oğlunun sünnet düğününe katıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Bazı kişilerin havaya ateş açtığı düğünde halay çekerken başına kurşun isabet eden Boynuince, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

151 BOŞ KOVAN BULUNDU

DHA'da yer alan habere göre olayla ilgili inceleme yapan jandarma, düğünün yapıldığı alanda 2 şarjör, 151 boş kovan ve 6 av tüfeği kartuşu buldu. Jandarma köye gelmeden önce, düğünde görüntü çeken kameramandan kasetin alınıp görüntülerin yok edildiği belirlendi.

ORADA OLMADIĞINI İLERİ SÜRDÜ

Görgü tanıklarının ifadeleriyle, havaya ateş açan muhtar Bayram Zengin ile kuzenleri Taner Zengin ve Murat Zengin gözaltına alındı. Bayram Zengin, jandarmaya düğünde kullanmadığı siyah kabzalı 2 silahı teslim ederken, Gamze Boynuince vurulduğu sırada orada olmadığını ileri sürdü.

ELİNDE SİLAHLA GÖRÜNTÜSÜ BELİRLENDİ

Ancak düğüne katılanların çektiği fotoğraf ve videolarda Bayram Zengin'in belinde kahverengi kabzalı başka bir tabanca bulunduğu belirlendi. Bayram Zengin ile Taner Zengin tutuklandı, Murat Zengin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MUHTARA 18 YIL 9 AY HAPİS CEZASI

Soruşturma sonunda şüpheliler hakkında Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yargılama sürecinde tutuklu iki sanık tahliye edildi. 13 Şubat 2020'de görülen davanın 3'üncü duruşmasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, köy muhtarı Bayram Zengin'e 'olası kast ile adam öldürmek' suçundan 16 yıl 8 ay, 'genel güvenliği tehlikeye sokmak' suçundan da 2 yıl 1 ay olmak üzere toplam 18 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Tutuksuz sanık Taner Zengin'e 'suç delillerini gizlemek' suçundan 2 yıl 1 ay, 'ruhsatsız silah bulundurmak ve ateş etmek' suçundan 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 3 yıl 4 ay, Murat Zengin'e ise 'ruhsatsız silah taşımak ve genel güvenliği tehlikeye sokmak' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

GAMZE'NİN AİLESİ CEZAYI AZ BULDU

Cezayı az bulan Gamze Boynuince'nin ailesiyle, kararı fazla bulan köy muhtarı Bayram Zengin'in avukatları, davayı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Mahkemenin incelemesinin ardından dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, duruşma yaptı. Davada tutuksuz sanıklar Bayram Zengin ile Taner Zengin ve Murat Zengin hazır bulundu. Önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirten sanıklar, beraatlerini istedi.

MUHTARIN CEZASI ARTIRILDI

1'inci Ceza Dairesi heyetinin 'olası kast ile adam öldürmek' suçundan 25 yıl, 'genel güvenliği tehlikeye sokmak' suçundan da 2 yıl 1 ay olmak üzere toplam 27 yıl 1 ay hapis cezası verdiği muhtar Bayram Zengin, karar sonrası tutuklandı. 3 yıl 4 ay hapis cezası alan Taner Zengin ile 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Murat Zengin ise aynı cezayı alıp tutuksuzluk hallerinin devamına karar verildi. Köy muhtarı Zengin'in avukatları kararı Yargıtay'a taşıdı.