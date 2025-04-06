Galatasaray’dan TFF Hukuk Kurulu’na itiraz
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynadıkları derbinin ardından verilen cezalarla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na yazılı yaptığı başvuruyla itirazda bulundu
Galatasaray Spor Kulübü, kupada oynanan derbinin ardından verilen cezalar nedeniyle TFF Hukuk Kurulu’na itirazda bulundu. Sarı-kırmızılı kulüp, TFF Hukuk Kurulu’nun görevini yapması konusunda uyardı.
Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmıştı. Karşılaşmanın son anlarında ve bitiminde yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho 3 maç, antrenörler Salvatore Foti ile Sandro Zufic 4’er maç, kırmızı kart gören futbolculardan Mert Hakan Yandaş 1 maç ve Fred 3 maç men cezası aldı. Galatasaraylı futbolcuların cezası ise sarı-kırmızılı ekibin haftayı BAY geçmesi nedeniyle önümüzdeki günlerde PFDK tarafından açıklanacak.
Verilen cezaları az bulan Galatasaray bu konuda harekete geçti. TFF Hukuk Kurulu’na yazılı başvuruda bulunan sarı-kırmızılar cezalara itiraz etti. Ayrıca hukuk müşavirliğine görevlerini yapması konusunda uyarı yaptı.