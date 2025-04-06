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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray’dan TFF Hukuk Kurulu’na itiraz - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray’dan TFF Hukuk Kurulu’na itiraz

        Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynadıkları derbinin ardından verilen cezalarla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na yazılı yaptığı başvuruyla itirazda bulundu

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 06.04.2025 - 15:57 Güncelleme: 06.04.2025 - 16:00
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        Galatasaray'dan cezalara itiraz
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        Galatasaray Spor Kulübü, kupada oynanan derbinin ardından verilen cezalar nedeniyle TFF Hukuk Kurulu’na itirazda bulundu. Sarı-kırmızılı kulüp, TFF Hukuk Kurulu’nun görevini yapması konusunda uyardı.

        Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmıştı. Karşılaşmanın son anlarında ve bitiminde yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho 3 maç, antrenörler Salvatore Foti ile Sandro Zufic 4’er maç, kırmızı kart gören futbolculardan Mert Hakan Yandaş 1 maç ve Fred 3 maç men cezası aldı. Galatasaraylı futbolcuların cezası ise sarı-kırmızılı ekibin haftayı BAY geçmesi nedeniyle önümüzdeki günlerde PFDK tarafından açıklanacak.

        Verilen cezaları az bulan Galatasaray bu konuda harekete geçti. TFF Hukuk Kurulu’na yazılı başvuruda bulunan sarı-kırmızılar cezalara itiraz etti. Ayrıca hukuk müşavirliğine görevlerini yapması konusunda uyarı yaptı.

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