03 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Galatasaray devre arası transfer dönemindeki ilk iki transferini açıkladı! Sarı-kırmızılılar bir süre önce anlaşma sağlanan 21 yaşındaki Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi ve geçen sezon sarı-kırmızılı formayı kiralık olarak terleten Henry Onyekuru'nun kiralanması konusunda görüşmelere başlandığını resmen açıkladı.
Yuto Nagatomo, Emre Taşdemir ve savunmanın solunda oynadığında Ömer Bayram'ın performanslarını yeterli bulmayan Fatih Terim'in sol beke takviye isteği üzerine RB Leipzig'le masaya oturan Galatasaray, Uruguaylı sol bekin kiralanması konusunda 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştı.
RESMEN DUYURULDU:
Galatasaray'ın Marcelo Saracchi için KAP'a yaptığı açıklama şöyle:
"Profesyonel Futbolcu Marcelo Josemir Saracchi Pintos'un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Rasenballsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
MARCELO SARACCHI KİMDİR?
Doğum tarihi: 23 Nisan 1998
Yaşı: 21
Uyruğu: Uruguay
Doğduğu il: Paysandu
Boyu: 1,72
Mevki: Sol bek
Ayağı: Sol
Sözleşme bitiş tarihi: 30 Haziran 2023
Bu sezonki performansı: 7 maç 1 gol
Önceki kulüpleri: Danubio, River Plate
Piyasa değeri: 10 milyon Euro
ONYEKURU GÜN SAYIYORDU!
Geçen sezon Galatasaray'ın kazandığı 21. şampiyonlukta büyük pay sahibi olan, bu yaz yine sarı-kırmızılı formayı terletmek isteyen Henry Onyekuru da yeniden Aslan oluyor! Nijeryalı yıldızı bonservisiyle satarak gelir oluşturmak isteyen Everton, Galatasaray'ın Onyekuru için yaptığı kiralama teklifini reddetmiş ve oyuncuyu Monaco'ya satmıştı. Fransa'da umduğunu bulamayan ve Galatasaray'a dönmek isteyen Onyekuru'nun kiralanması konusunda da her konuda anlaşma sağlandı. Nijeryalı yıldızın kiralanması konusunda görüşmelerde başlandığı da resmen duyuruldu.
Galatasaray'dan Onyekuru için yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Profesyonel Futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
HENRY ONYEKURU KİMDİR?
Doğum tarihi: 5 Haziran 1997
Yaşı: 22
Uyruğu: Nijerya
Doğduğu il: Onitsha
Boyu: 1,75
Mevki: Sol kanat
Ayağı: Sağ
Sözleşme bitiş tarihi: 30 Haziran 2024
Bu sezonki performansı: 4 maç 1 gol
Önceki kulüpleri: Eupen, Everton, Anderlecht, Galatasaray
Piyasa değeri: 10 milyon Euro
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