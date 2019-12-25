Transferde gözünü ocak ayına çeviren ve büyük bir hareketlilik beklenen Galatasaray ilk hamlesini gerçekleştirdi! Sarı-kırmızılılar, RB Leipzig formasını terleten 21 yaşındaki Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi'yi renklerine bağladı!

Yuto Nagatomo, Emre Taşdemir ve savunmanın solunda oynadığında Ömer Bayram'ın performansından yeterli olmayan Fatih Terim'in isteği doğrultusunda yürütülen çalışmalarda sona gelindi.

Temmuz 2018'de 12 milyon Euro gibi bir bonservis bedeliyle River Plate'ten Almanya'ya transfer olan ancak bu sezon çok forma şansı bulamayan Marcelo Saracchi için RB Leipzig'le görüşen sarı-kırmızılılar, Alman ekibiyle Uruguaylı sol bekin kiralanması konusunda el sıkıştı. Transferin, devre arası transfer döneminin resmen açılmasının ardından resmileşeceği belirtildi.