"Eğer burada 3 maç kazandığınızda herkes memnun oluyorsa ama 1 maç kaybedince kimse memnun olmayıp değişikliğe gidiyorsa, bu projeyle ilgili bir durum, söylenecek bir şey yok" diyen Torrent'in bu çıkışı da, Galatasaray'da kalmasını zorlaştıracak gibi görünüyor.