Daha önce 2 kez istifa etmesine rağmen görevine devam eden Hasan Şaş, bu kez kesin kararını verdi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Terim'in yeni sezonda kendisini düşünmediğini bilen Şaş, tecrübeli hoca ile dün bir görüşme yapıp kalan 8 maçı beklemeden istifasını verdi. 43 yaşındaki antrenör, bir anlamda ayrılan tarafın kendisi olmasını tercih etti. 8 maçı beklemeden ayrılmayı tercih eden eski Milli futbolcuyu bu karara götüren süreç ise şöyle gelişti...