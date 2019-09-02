Galatasaray Kulübü, Florin Andone ve kulübü The Brighton & Hove Albion ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'a bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulübün KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Florin Andone ve kulübü The Brighton & Hove Albion FC ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 700 bin avro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 2 milyon 500 bin avro sabit transfer ücreti ödenecektir."

Kulüp, Rumen futbolcunun sağlık kontrolünden geçtiğini de açıkladı.

"FATİH TERİM ÇOK BÜYÜK BİR EFSANE"

Galatasaray'ın yeni golcüsü, kulüp televizyonuna açıklamalar da yaptı. Andone şu ifadeleri kullandı:

“Buraya gelmeden önce İstanbul, ülke ve Galatasaray hakkında çok şey duydum. Burayı hem çok merak ediyorum hem de burada olduğum için çok mutluyum. Çok heyecanlıyım, bir an önce antrenmanlara başlayıp yeni takım arkadaşlarımla tanışmak için can atıyorum. Burasının benim kariyerim için çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum bu yüzden çok heyecanlı ve mutluyum.

Aslında ilginç bir süreç oldu, Galatasaray’ın beni daha önceden istediğini biliyordum. Üç, dört yıl önce Galatasaray’ın ilgisi vardı. Süreç çok hızlı gelişti, iki gün içerisinde her şey bitti. Burada olduğum için çok gururluyum. Ulusal basında da burada oynamam için baskı olduğunu da söyleyebilirim. Kariyerimin yeni sayfasında benim için çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum.

Fatih Terim çok büyük bir efsane, onunla çalışacak olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Buraya gelmeden önce Deportivo’dan takım arkadaşım Emre Çolak ile konuştum. O bana kulüp, stat ve taraftarlar hakkında her konuda güzel şeyler söyledi. Benim kararımda önemli bir faktör oldu. Yine söylüyorum burada olmak benim için çok özel. Böyle büyük bir camianın parçası olmak daha önce yaşamadığım bir şeydi. Bunun için çok heyecanlıyım. Bir an önce oynamak için can atıyorum, benden ne istenirse onu yapacağım. Bir an önce başlamak istiyorum.”