Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti Sarı-kırmızılılar, Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'u kiralık olarak İtalyan ekibi Roma'ya gönderdi.

Roma ile yapılan anlaşmada 12 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun da olduğu öğrenildi.

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27 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolleri için İstanbul'dan ayrrılıp Roma'ya gitti.

İtalya'da basın mensuplarının görüntülediği Nelsson, "Forza Roma (Hadi Roma)" diyerek poz verdi.

Nelsson'un sağlık kontrollerinin ardından Roma'ya resmi imzayı atması bekleniyor.

GALATASARAY 7 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ Nelsson, transfer görüşmeleri nedeniyle Galatasaray'ın Gaziantep FK ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edilmemişti. Sarı-kırmızılı kulübe 2021-2022 sezonunda ülkesinin Kopenhag takımından 7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Nelsson; 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası zaferi yaşadı. Galatasaray'da 144 resmi maça çıkan Nelsson, 4 kez gol sevinci yaşadı.