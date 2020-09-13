Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosunda Valentine Ozornwafor, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Emre Akbaba, Kerem Aktürkoğlu ve Oğulcan Çağlayan yer almadı.

Galatasaray 17 Eylül'de UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde deplasmanda Azerbaycan temsilcisi Neftçi ile karşılaşacak.