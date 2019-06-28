Galatasaray peş peşe son dakika haberleri: Galatasaray Ozornwafor ve Adem Büyük'ü de transfer etti

Galatasaray, transferdeki sessizliğini üç transferle birden bozdu! İlk olarak Ryan Babel'i 3 yıllığına renklerine bağladığını duyuran Galatasaray, dakikalar sonra Adem Büyük'ü de iki yıllık anlaşmayla transfer ettiğini açıkladı. Sarı-kırmızılılar, Adem Büyük'ten de dakikalar sonra Valentine Ozornwafor'u transfer ettiğini resmen duyurdu.

Nijeryalı stoper için eski kulübü Enyimba'ya 300 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek olan Galatasaray, genç futbolcuyla 4 yıllık anlaşma sağladı.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel, Galatasaray'ın Ozornwafor transferini 24 Haziran'da duyurmuştu!

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcu Valentine James Ozornwafor ve kulübü Enyimba Football Club ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 300.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2019-2020 sezonu için net 100.000 EUR sabit transfer ücreti

2020-2021 sezonu için net 125.000 EUR sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için net 150.000 EUR sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 200.000 EUR sabit transfer ücreti"