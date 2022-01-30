Galatasaray, Christian Luyindama'nın Suudi Arabistan'da bir takıma transfer olacağını TFF'ye bildirdi.

İlk olarak Belçika'dan Antwerp'le anlaşan Luyindama'ya daha sonra Suudi Arabistan'dan satın alma opsiyonlu bir teklif gelmişti.

İddialara göre sözleşmesi uzatılan Demokratik Kongolu savunmacı için satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi sunan Al-Taawon, Galatasaray'ı da ikna etti.