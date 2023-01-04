FTX'in eski CEO'su iddiaları reddetti

Dolandırıcılık ve kara para aklama dahil 8 suçtan yargılanan Bankman-Fried, New York Güney Bölge Mahkemesindeki duruşmada savunma yaptı.

FTX'in 11 Kasım 2022de ABD'de iflas süreci başlattığı, şirketin üst yöneticisi (CEO) Sam Bankman-Fried’in de istifa ettiği açıklanmıştı. Sam Bankman-Fried, 12 Aralık 2022de ABD'nin suç duyurusunun ardından Bahamalarda gözaltına alınmıştı.

Kripto para borsası FTX, geçen yıl kasım başında rakibi ve dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ile arasında çıkan sorunların ardından likidite sıkıntısı yaşamaya başlamıştı.

ABD'ye 21 Aralık 2022de teslim edilen Bankman-Friedin duruşmaya kadar 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.

ABD'de federal savcılar, Bankman-Fried hakkında dolandırıcılık, finans yasalarını ihlal ve kara para aklama dahil çeşitli suçlardan dolayı iddianame hazırlamıştı.