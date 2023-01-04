Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya Amerika Son dakika: FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried iddiaları reddetti!

FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried iddiaları reddetti

Kripto para borsası FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried dolandırıcılık iddialarını reddetti. 8 suçtan yargılanan Fried için 115 yıla kadar hapis alabileceği söyleniyor

Giriş: 04.01.2023 - 07:36 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried iddiaları reddetti!
FTX'in eski CEO'su iddiaları reddetti
Sesli dinlemek için tıklayınız.
0:00 / 0:00
AA

Kripto para borsası FTX'in kurucusu ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Sam Bankman-Fried, yatırımcıları dolandırdığına yönelik suçlamaları kabul etmedi.

Dolandırıcılık ve kara para aklama dahil 8 suçtan yargılanan Bankman-Fried, New York Güney Bölge Mahkemesindeki duruşmada savunma yaptı.

Bankman-Fried, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

FTX'in eski CEO'su Bankman-Fried'ın suçlu bulunması halinde 115 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

250 MİLYON DOLARLIK KEFALETLE SERBEST BIRAKILMIŞTI

Kripto para borsası FTX, geçen yıl kasım başında rakibi ve dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ile arasında çıkan sorunların ardından likidite sıkıntısı yaşamaya başlamıştı.

FTX'in 11 Kasım 2022de ABD'de iflas süreci başlattığı, şirketin üst yöneticisi (CEO) Sam Bankman-Fried’in de istifa ettiği açıklanmıştı. Sam Bankman-Fried, 12 Aralık 2022de ABD'nin suç duyurusunun ardından Bahamalarda gözaltına alınmıştı.

ABD'de federal savcılar, Bankman-Fried hakkında dolandırıcılık, finans yasalarını ihlal ve kara para aklama dahil çeşitli suçlardan dolayı iddianame hazırlamıştı.

ABD'ye 21 Aralık 2022de teslim edilen Bankman-Friedin duruşmaya kadar 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.

Fotoğraflar: AP

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
ABD Temsilciler Meclisi’nde kaos: Cumhuriyetçiler başkanı seçemedi
ABD Temsilciler Meclisi’nde kaos: Cumhuriyetçiler başkanı seçemedi
Sis ve yağmur uyarısı
Sis ve yağmur uyarısı
Damar Hamlin: Amerikan futbolcusu maç sırasında yere yığıldı
Damar Hamlin: Amerikan futbolcusu maç sırasında yere yığıldı
Altın fiyatları yükselişte
Altın fiyatları yükselişte

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.