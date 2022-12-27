DHA

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü Edirne istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Takla atan bir otomobilde yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yanan otomobile çevredeki sürücüler ve polis ekipleri yangın tüpleriyle müdahale etti. Otomobildeki yangın söndürüldükten sonra içindekiler çıkarıldı.

DHA'nın haberine göre; kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor.

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