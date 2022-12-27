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Son dakika haberi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde zincirleme kaza: Yaralılar var

İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü Edirne yönünde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 4 aracın karıştığı kazada yaralıların olduğu bildirildi

Giriş: 27.12.2022 - 00:41 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: FSM Köprüsü'nde zincirleme kaza: Yaralılar var
DHA

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü Edirne istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Takla atan bir otomobilde yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yanan otomobile çevredeki sürücüler ve polis ekipleri yangın tüpleriyle müdahale etti. Otomobildeki yangın söndürüldükten sonra içindekiler çıkarıldı.

DHA'nın haberine göre; kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

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