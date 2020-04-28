Fransa'da Ligue 1 ve Ligue 2'de bu sezonun mevcut durumuyla tescil edilmesine karar verildi. Fransa Başbakanı Edouard Philippe, "Eylülden önce büyük spor organizasyonları dönemeyecek. Futbolda 2019/20 sezonu oynanmayacak" dedi. Ligden düşenler, yükselenler ve Avrupa'ya gidecek takımlar için mayıs ayında toplantı yapılacağı belirtildi.

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