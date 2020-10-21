Osman Durmuş beyin kanaması geçirdi!

57'nci hükümet döneminde Sağlık Bakanı olan 3 çocuk babası, 73 yaşındaki Osman Durmuş, sabah saatlerinde evinde beyin kanaması geçirdi.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

DHA'da yer alan habere göre Durmuş, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Durmuş'un sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.