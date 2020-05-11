İran medyasında yer alan haberlere göre, Basra Körfezi'nde tatbikat sırasında, İran donanmasına ait Cameran fırkateyni, donanmaya ait Konarek adlı başka bir fırkateyni yanlışlıkla vurdu.

AA'nın haberine göre; Devrim Muhafızları Ordusuna ait "Cevan" gazetesinin muhabiri Vahid Hacipur, sosyal medya hesabından, olayda en az 40 askerin hayatını kaybettiğini ifade etti.

İranlı yetkililerden henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.