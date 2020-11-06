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Son dakika haberler... Eylül Yağlıkara cinayeti davasında karar açıklandı!

Son dakika haberleri! Türkiye iki yıl önce korkunç bir cinayete sahne oldu. Ankara’nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran 2018’de 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara, cinsel saldırıya uğrayıp katledildi. Küçük kızın öldürülmesine ilişkin 2 sanıklı davada ise karar açıklandı. Mahkeme, sanık Uğur Koçyiğit'in ağırlaştırılmış müebbet ve 42 yıl hapsine, Koçyiğit'in annesi Huriye Koçyiğit'in ise 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi

06.11.2020 - 12:39 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA FLAŞ GELİŞME: Küçük Eylül cinayetinde karar açıklandı! - Haberler
Küçük Eylül cinayetinde karar açıklandı!
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İHA

Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya tutuksuz sanık Huriye Koçyiğit, taraf avukatları, Eylül Yağlıkara'nın annesi Şerife, babası Halil İbrahim Yağlıkara katıldı.

İHA'nın haberine göre, Yağlıkara'ya cinsel saldırıda bulunduğu ve ardından öldürdüğü belirtilen tutuklu sanık Uğur Koçyiğit ile tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlantı kuruldu.

Davanın bugünkü celsesinde sanıklar ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları alındı. Suçsuz olduklarını öne süren sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Korkunç cinayeti işleyen Uğur Koçyiğit

Mahkeme, sanıkların son sözlerinin ardından hükmünü açıkladı. Sanık Uğur Koçyiğit, “çocuğu kasten öldürme” suçundan ağırlaşmış müebbet hapis, “çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma” ve “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçlarından ise toplam 42 yıl hapse mahkum edildi. Koçyiğit’e bu cezalarda indirim uygulamayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Sanık Huriye Koçyiğit ise “çocuğu kasten öldürme” ve “çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma” suçlarına yardım ettiği gerekçesiyle 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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