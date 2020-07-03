Eylül Yağlıkara, 22 Haziran 2018'de Ankara’nın Polatlı ilçesinde kaybolmuş, arama çalışmaları sonucu cesedi bir hafta sonra son görüldüğü yerin birkaç kilometre uzağında toprağa gömülü bulunmuştu.

Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasında savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Sanık, Uğur Koçyiğit’in "çocuğu kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "cinsel istismar" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından ise 22 yıl hapisle cezalandırılması istendi.

Sanık anne Huriye Koçyiğit'in ise oğluna bu eylemleri sırasında yardım ettiği gerekçesiyle 27 yıla kadar hapsi istendi.