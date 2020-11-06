Bak\u0131rk\u00f6y Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131nca haz\u0131rlanan iddianamede, meslekten ihra\u00e7 edilen eski savc\u0131 Muammer Akka\u015f \u015f\u00fcpheli , Hrant Dink\u2019in ailesi Arat Dink, Delal Dink, Hasrof Dink, Rahil Dink ve Sera Dink Nazar\u0131an m\u00fc\u015fteki olarak yer ald\u0131. AA n\u0131n haberine g\u00f6re iddianamede, FET\u00d6\/PDY nin tan\u0131m\u0131, kurulu\u015fu, amac\u0131, hiyerar\u015fik yap\u0131s\u0131, istihbarat a\u011f\u0131, haberle\u015fmede kulland\u0131\u011f\u0131 y\u00f6ntemler, e\u011fitim alanlar\u0131, mali yap\u0131s\u0131, gelir kaynaklar\u0131, faaliyetlerine yer verildi. Maktul yak\u0131nlar\u0131n\u0131n bir k\u0131s\u0131m kamu personelinin Hrant Dink cinayetinden sorumlu tutulmalar\u0131 gerekti\u011fi y\u00f6n\u00fcndeki iddias\u0131na ili\u015fkin olarak \u0130stanbul Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131n soru\u015fturma y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fc hat\u0131rlat\u0131lan iddianamede, \u015f\u00fcpheli Akka\u015f \u0131n bu d\u00f6nemde, 23 Eyl\u00fcl 2011 ile 28 Ocak 2014 tarihleri aras\u0131nda g\u00f6rev yapt\u0131\u011f\u0131 ve mensubu bulundu\u011fu FET\u00d6\/PDY adl\u0131 \u00f6rg\u00fct\u00fcn ama\u00e7lar\u0131 do\u011frultusunda hareket etti\u011fi belirtildi. \u0130ddianamede, \u015f\u00fcphelinin \u00f6rg\u00fct\u00fcn ama\u00e7lar\u0131 do\u011frultusunda hareketleri \u015fu \u015fekilde anlat\u0131ld\u0131: \u015e\u00fcpheli Muammer Akka\u015f, \u0130stanbul 14. A\u011f\u0131r Ceza Mahkemesinde yarg\u0131lamalar\u0131 yap\u0131lan FET\u00d6\/PDY nin y\u00f6netici ve \u00fcyeleri oldu\u011fu belirlenen \u015f\u00fcpheli olan bir k\u0131s\u0131m kamu g\u00f6revlileri ile ilgili olarak hi\u00e7bir i\u015flem yapmam\u0131\u015ft\u0131r. \u015e\u00fcpheli Akka\u015f, bu ki\u015fileri koruma gayesiyle bu ki\u015filerin lehine ifade vermeleri hususunda birtak\u0131m vaatlerle tan\u0131klar Hac\u0131 Ali Hamurcu ve \u00dcm\u00fct Denkta\u015f\u2019\u0131n beyanlar\u0131n\u0131 y\u00f6nlendirerek alm\u0131\u015ft\u0131r. \u015e\u00fcpheli, dosyan\u0131n sorumlular\u0131n\u0131 soru\u015fturup tespit etme yerine sonuca etkili olmayan i\u015f ve i\u015flemlerle evrak\u0131 s\u00fcr\u00fcncemede b\u0131rakarak, ceza yarg\u0131lamas\u0131n\u0131n temel amac\u0131 olan maddi hakikatin bir an \u00f6nce ortaya \u00e7\u0131kmas\u0131na ve adaletin tecellisine engel olmu\u015ftur. Bu suretle \u015f\u00fcphelinin FET\u00d6\u2019n\u00fcn ama\u00e7lar\u0131 do\u011frultusunda hareket ederek g\u00f6revinin gereklerine ayk\u0131r\u0131 davrand\u0131\u011f\u0131 anla\u015f\u0131lmaktad\u0131r. \u0130ddianamede, \u015f\u00fcpheli Muammer Akka\u015f \u0131n silahl\u0131 ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcne \u00fcye olmak ve g\u00f6revi k\u00f6t\u00fcye kullanmak su\u00e7lar\u0131ndan 8 y\u0131ldan 17 y\u0131la kadar hapis cezas\u0131na \u00e7arpt\u0131r\u0131lmas\u0131 istendi. Haz\u0131rlanan iddianame, \u015f\u00fcpheli Akka\u015f hakk\u0131nda son soru\u015fturman\u0131n a\u00e7\u0131l\u0131p a\u00e7\u0131lmamas\u0131na karar verilmesi i\u00e7in Bak\u0131rk\u00f6y 22. A\u011f\u0131r Ceza Mahkemesine g\u00f6nderildi. FET\u00d6 n\u00fcn, o d\u00f6nem Ba\u015fbakan olan Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan \u0131 ve h\u00fck\u00fcmeti hedef alarak kurdu\u011fu kumpas soru\u015fturmas\u0131n\u0131 y\u00fcr\u00fcten ve adliye \u00f6n\u00fcnde izinsiz bir \u015fekilde bildiri da\u011f\u0131tan eski savc\u0131 Muammer Akka\u015f, son soru\u015fturman\u0131n a\u00e7\u0131lmas\u0131 karar\u0131 verilmesi durumunda g\u00f6rev yapt\u0131\u011f\u0131 s\u00fcrede birinci s\u0131n\u0131f savc\u0131 oldu\u011fu i\u00e7in Yarg\u0131tay da yarg\u0131lanacak.