İstanbul’da Elif Kırav’ın evinde çıkan tartışmada hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan Sevil Akdağ, hakimlikte verdiği ifadesinde dikkat çeken iddialarda bulundu.

Panik atak hastası olduğunu söyleyen Akdağ, olay günü kendini iyi hissetmediğini ve evde oturduğunu belirtti. Elif Kırav’ın daveti üzerine onun evine gittiğini belirten Akdağ, “Bana da kendisine de alkol ikram etti. Zaten içiyordu, birlikte içtik” dedi.

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Bir süre sonra Beşiktaş’taki bir mekâna geçtiklerini ve burada alkol almaya devam ettiklerini söyleyen Sevil Akdağ, gece ilerledikçe tanımadığı bir kadının da aralarına katıldığını anlattı. Akdağ, “Beraber biraz vakit geçirdik. Elif başka bir mekâna geçeceğini söyledi, ben de başka bir arkadaşımla sözleşmiştim ama o geceyi pek hatırlamıyorum. Taksiye verecek param da yoktu” dedi.

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”SARHOŞKEN KENDİNDEN GEÇİYOR, SALDIRGANLAŞIYORDU”

Kırav’ın tekrar kendisini çağırdığını ve “Mekân kapanıyor, sen bana gel” dediğini belirten Akdağ, “Gitmek istemedim çünkü sarhoşken kendinden geçiyor, saldırganlaşıyordu. Zaman zaman bu yüzden küstüğümüz oluyordu” dedi. Ancak yine de Kırav’ın evine gittiğini belirten Sevil Akdağ, burada maktulün yüksek sesle konuştuğunu, saçma hareketler yaptığını ve uyuşturucu madde ile Lyrica adlı bir ilaç kullandığını öne sürdü.

Elif Kırav “BANA BIÇAKLA SALDIRDI, SAÇIMI ÇEKTİ, TOKAT ATTI” Tartışmanın büyümesi üzerine Kırav’ın kendisine küfür ettiğini ve saldırmaya başladığını iddia eden Sevil Akdağ, “Elinde bıçak vardı. Elinden almaya çalıştım ama bana vurdu, yerde darp etti, saçımı çekti, tokat attı, parmaklarımı ısırdı. Ben sadece kaçmaya ve kendimi korumaya çalıştım. Bıçakladım mı hatırlamıyorum. O anları alkolün etkisiyle net hatırlayamıyorum” ifadelerini kullandı. “HUSUMETİMİZ YOKTU, SADECE DEĞİŞİYORDU” Sevil Akdağ, Elif Kırav’la arasında herhangi bir husumet bulunmadığını belirterek, “Bir dönem kaburgaları kırıldığında yine yanına ben gitmiştim. Evinde hâlâ birlikte fotoğraflarımız vardı. Sadece madde ve alkol etkisindeyken çok değişen biriydi” dedi. ARKADAŞININ EVİNDE YAKALANDI Öte yandan Elif Kırav’ın hayatını kaybettiği olayın ardından gözaltına alınan Sevil Akdağ’ın, cinayetten hemen sonra bir arkadaşını arayarak Kırav’ı bıçakladığını söylediği öğrenildi. Akdağ, polis ekipleri tarafından Okan Bülent T.’nin evinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayın ardından bir süre ortadan kaybolan Sevil Akdağ’ın, Kırav ile yaşanan tartışma sonrasında panik halinde Okan Bülent T.’yi aradığı ve yaşananları anlattığı belirtildi. Bu görüşme sonrası harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi Okan Bülent T.’nin evinde saklanırken buldu.

Olay sonrası emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Sevil Akdağ sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.