Fidye çetesinden polis çıktı!

Kocamustafapaşa mahallesindeki bir bankadan başkasına ait pasaport ve banka kartıyla 13 bin dolar çekmeye çalışan Arafat A. banka çalışanlarının dikkatini çekti. Durum polise bildirilince Suriye uyruklu Arafat A. gözaltına alındı.
Şahin Şen'in haberine göre, emniyette ifadesi alınan Arafat A., Ürdün uyruklu Feras A.’nın kendisine gelerek eşinin Suriyeli bir mafya grubu tarafından kaçırıldığını ve eşini kurtarmak için 13 bin dolar parayı mafyaya teslim etmesi gerektiğini anlattığını beyan etti.
Arafat A., Feras A.’nın Suriyeli mafya ile görüşemeye gideceğini söyleyerek pasaportunu ve banka kartını kendisine vererek aradığı zaman bankadan parayı çekip kendisine ulaştırmasını istediğini de söyledi.
Polisin olayla ilgili olarak çalışma başlattığı esnada Arafat A.’nın gözaltına alındığından habersiz olan Ürdün uyruklu Feras A. cep telefonundan Arafat A.’yı aradı ve belirttiği adrese parayı getirmesini istedi.
Feras A.’nın Fatih Yedikule’de belirttiği adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri Suriyeli mafya üyesi olduğu öne sürülen U.B ve beraberindeki polis memuru M.Ç.'yi yakaladı.
Mafya üyesi U.B. ve polis memuru M.Ç.’ye Feras A.’nın tutulduğu yeri soran polis ekipleri, Feras A.’nın da alıkonulduğunu belirledi. Şüpheli U.B. ve M.Ç. Feras A.’nın bulundukları adrese 100 metre uzaklıktaki bir araçta alıkonulduğunu söyledi. Araca baskın düzenleyen polis, otomobilde bekleyen B.M.D.’yi gözaltına alırken, araca kelepçelenmiş halde bulunan Feras A.’yı da kurtardı.
Gözaltına alınan şüpheliler Feras A.'nın eşinin Eyüpsultan'daki bir kafede alıkonulduğunu itiraf etti. Kafeye baskın düzenleyen polis ekipleri Feras A.'nın eşi Arwah A.'yı kurtarırken, kadını alıkoyan Ü.K., Y.Ö. ve bir başka polis memuru F.Y'yi de yakaladı.
Gözaltına alınan 2’si polis memuru olan 6 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin daha önce de Arafat A.’dan aynı yolla 10 bin dolar daha fidye aldığı iddia edildi.
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