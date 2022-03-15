FETÖ elebaşının yeğenine tahliye kararı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Muhammet Sait Gülen, 23 Temmuz 2016'da, 10 Temmuz 2010'daki Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında Erzurum'da gözaltına alındı.
DHA'nın haberine göre Ankara'ya getirilen Gülen, 4 Ağustos 2016'da çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.
2 SANIK TAHLİYE EDİLDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülen hakkında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak', 'resmi belgede zincirleme sahtecilik' ve 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık' suçlarından iddianame düzenleyerek dava açtı.
Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Gülen, 2 Mayıs 2019'da 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğer 2 suçtan beraat etti. Gülen'in avukatının karara yaptığı itiraz, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 21'inci Ceza Dairesi tarafından reddedildi. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya, Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi, Gülen'in de aralarında bulunduğu 6 sanığa verilen cezayı az bularak bozdu. Yargıtay, sanıkların örgütün mahrem yapılanmasında yer almaları, konumları, faaliyetleri ve üstlendikleri görev dikkate alındığında verilen cezanın az olduğuna hükmetti.
ADLİ KONTROLLE SERBEST
Sanıklar, bozma kararının ardından Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanıklar Muhammet Sait Gülen, Muzaffer Alıcı ve Hava Ordu duruşma salonunda hazır bulunurken, tutuksuz sanık Hakan Aytekin de SEGBİS'le katıldı. Firari İbrahim Halil Caymaz ve Rasim Bulut ise duruşmaya katılmadı. Mahkeme başkanı, Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin bozma ilamını okudu. Mahkemede savunma yapan Gülen, uzun süredir tutuklu bulunduğunu söyleyip tahliyesini istedi. Diğer sanıklar da savunmalarını yaparak beraatlerini talep etti. Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Muhammet Sait Gülen ve Muzaffer Alıcı'nın, tutuklu bulundukları süreyi dikkate alarak haftada 1 imzayla adli kontrolle tahliyesine, Hava Ordu'nun tutukluluğunun devamına karar verdi. Duruşmaya gelmeyen Caymaz ve Bulut haklarında da yakalama kararı çıkarıldı. Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tahliye kararına itirazı da Ankara 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce reddedildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!